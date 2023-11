Hospitais no norte da Faixa de Gaza deixaram de funcionar, diz Hamas

Todos os hospitais da província de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, deixaram de funcionar, disse esta segunda-feira o vice-ministro da saúde do enclave palestiniano, Youssef Abou Rich, à agência de notícias AFP.

Desde a sexta-feira, o cerco das tropas israelitas aumentou em torno dos hospitais, principalmente na cidade de Gaza, que é o centro dos combates. O exército israelita afirma que os hospitais na Faixa de Gaza estão a ser usados pelo Hamas para atacar Israel.

Os hospitais estão agora privados de eletricidade devido à falta de combustível necessário para fazer funcionar os geradores, cuja escassez se deve ao cerco imposto por Israel.

Seis bebés prematuros e nove pacientes em cuidados intensivos morreram devido à falta de eletricidade no hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, anunciou também esta segunda-feira o vice-ministro da Saúde do Governo do Hamas.