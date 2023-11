Reaberta passagem de Rafah com passagem dos primeiros cidadãos russos

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, voltou hoje a reabrir, permitindo novamente a saída de estrangeiros, incluindo os primeiros cidadãos russos e palestinianos com duplo passaporte da Faixa de Gaza, após um encerramento de dois dias.

A Autoridade de Passagens e Fronteiras de Gaza anunciou no sábado à noite a reabertura da passagem para estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade.

Fontes no posto de Rafah confirmaram hoje à EFE que a passagem de estrangeiros para o Egito, incluindo russos, foi retomada.

A saída dos primeiros cidadãos russos foi confirmada em Moscovo pelo Ministério das Situações de Emergência.

Em comunicado, aquele ministério disse terem sido 60 os cidadãos russos que conseguiram deixar a Faixa de Gaza.

"Mais de 60 cidadãos da Federação Russa atravessaram a passagem de Rafah e encontram-se no território do Egito", lê-se no comunicado.

Dois aviões russos Il-76 estão no Egito desde o dia 05 para transportar os cidadãos para a Rússia, onde serão observados por médicos enviados pelo Ministério da Saúde.

Esta é a terceira vez que a Rússia efetua uma retirada em massa dos seus cidadãos da Faixa de Gaza.

As duas anteriores foram em novembro de 2012 e em maio e junho de 2021.

A estação de televisão egípcia Al Qahera News confirmou a chegada de um grupo de cidadãos de dupla nacionalidade à passagem de Rafah, sem dar mais pormenores, e anunciou que pelo menos sete palestinianos feridos foram também retirados.

Estas novas saídas surgem após dois dias consecutivos em que a passagem permaneceu fechada para a saída de pessoas, enquanto os camiões que transportavam ajuda humanitária foram autorizados a entrar em Gaza na sexta-feira.

Segundo diferentes fontes, mais de 1.400 estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade atravessaram Rafah desde a abertura desta passagem a este tipo de trânsito, a 1 de novembro.

Fontes humanitárias disseram hoje à EFE que pelo menos 53 camiões com ajuda humanitária atravessaram o lado egípcio de Rafah a caminho de Gaza.

Estes somam-se aos mais de 800 camiões que, segundo diferentes estimativas, entraram na Faixa desde que Israel autorizou a sua entrada, em 21 de outubro.

De acordo com os números divulgados hoje pelo COGAT, um organismo israelita que controla os assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados, 14.320 toneladas de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início da guerra.

No entanto, as organizações humanitárias denunciam que a ajuda que entrou até agora é insuficiente e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) alertou para o facto de esta representar "uma gota no oceano das necessidades" da população de Gaza.