Protesto climático reúne 70 mil pessoas nos Países Baixos

Dezenas de milhares de pessoas marcharam este domingo pelas ruas de Amesterdão exigindo mais medidas para combater as alterações climáticas, num protesto realizado a apenas 10 dias das eleições legislativas.

Os organizadores afirmaram que 70 mil pessoas participaram na marcha e chamaram-lhe o maior protesto climático de sempre nos Países Baixos.

A ativista Greta Thunberg estava entre os que caminharam pelo centro histórico da capital holandesa, assim como o antigo responsável pelo clima na União Europeia, Frans Timmermans, que agora lidera um bloco de centro-esquerda e dois partidos na campanha eleitoral, estavam entre os oradores que se dirigiram a uma multidão que se reuniu numa praça atrás do emblemático Rijksmuseum.

"Vivemos numa época de crises, todas elas resultado das escolhas políticas que foram feitas. Tem de ser feito e pode ser feito de forma diferente", afirmou em comunicado o organizador da Coligação para a Crise Climática, que convocou a marcha.

Embora a coligação incluísse o movimento juvenil Fridays for Future, os manifestantes eram de todas as idades e incluíam um grande contingente de médicos com batas brancas e uma faixa com o texto: "Crise climática = crise de saúde".

"Eu sou pediatra. Estou aqui a defender os direitos das crianças", disse Laura Sonneveld, que participou na marcha.

"As crianças são as primeiras a ser afetadas pelas alterações climáticas", acrescentou.

O combate às alterações climáticas é uma das principais áreas políticas dos partidos que concorrem às eleições gerais de 22 de novembro.