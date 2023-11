Televive ataca na Síria em resposta a drone que atingiu escola em Eilat

Israel realizou uma operação na Síria esta madrugada em resposta ao ataque de um drone contra uma escola em Eilat na quinta-feira, informou o exército israelita.

"Em resposta a um drone proveniente da Síria que atingiu uma escola em Eilat, as Forças de Defesa de Israel atingiram a organização que realizou o ataque", declarou o exército num comunicado na rede social X (antigo Twitter).

Israel "considera o regime sírio responsável por qualquer ato terrorista que emane do seu território", acrescentou.

Um drone de origem desconhecida atingiu uma escola na estância balnear de Eilat, no Mar Vermelho, no sul de Israel, na quinta-feira, sem causar vítimas.

O exército israelita afirmou ainda que "continua as suas operações para destruir as infraestruturas do movimento terrorista Hezbollah no Líbano".

"Os caças atingiram alvos do Hezbollah em território libanês em resposta aos disparos efetuados durante o dia contra Israel", declarou o exército.

Ao fim da tarde, o exército israelita anunciou também que tinha intercetado um míssil sobre o Mar Vermelho.