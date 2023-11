ONU pede medidas para proteger os palestinianos na Cisjordânia

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu esta sexta-feira a Israel que tome medidas para "proteger os palestinianos" na Cisjordânia face ao aumento da violência na região devido ao conflito em Gaza.

O pedido surge um dia após 18 palestinianos terem sido mortos e pelo menos 20 ficarem feridos em novas operações do Exército israelita no campo de refugiados de Jenin e noutras partes da Cisjordânia, que as forças israelitas consideram ser campanhas "contra o terrorismo".

Türk, que lamentou que os palestinianos sejam "sujeitos diariamente à violência por parte das forças e colonos israelitas, maus-tratos e prisões, despejos, intimidação e humilhação", indicou que 2023 é o "ano mais mortal para os palestinianos na Cisjordânia, com cerca de 200 mortos antes mesmo de sete de outubro".

"Temos feito estes avisos ao longo do ano passado. Desde o início de outubro, pelo menos mais 176 palestinianos, incluindo 43 crianças e uma mulher, foram assassinados, a maioria pelas forças de segurança israelitas e pelo menos oito deles pelas mãos de colonos", indicou Türk.

"Mais de 2.000 palestinianos foram presos e detidos em operações em toda a Cisjordânia e temos documentado casos perturbadores de maus-tratos aos detidos e às suas famílias", avisou o alto-comissário da ONU durante a sua visita à Jordânia, de acordo com um comunicado do OCHA.

"Houve também um aumento acentuado na violência dos colonos e na apropriação de terras em toda a Cisjordânia. Desde sete de outubro, quase 1.000 palestinianos de pelo menos 15 comunidades de pastores foram forçados a abandonar as suas casas. No contexto do ambiente coercivo em que vivem, o deslocamento destas comunidades pode equivaler à transferência forçada de uma população, o que constitui uma grave violação da Quarta Convenção de Genebra", sustentou.