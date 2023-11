Israel reduz de 1.400 para 1.200 número de mortos no ataque do Hamas

Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de mortos no ataque do Hamas, em 07 de outubro, depois de ter identificado os corpos de homens do movimento islamita, disse hoje à AFP fonte do Governo.

As autoridades israelitas "atualizaram" este número de mortos porque acreditam agora que "muitos dos corpos que não tinham sido identificados" são de pessoas que participaram no "ataque terrorista do Hamas e não de vítimas israelitas", acrescentou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Lior Haiat. Mais de 1.400 pessoas, maioritariamente civis, foram mortas em Israel desde o início da guerra desencadeada por um ataque violento sem precedentes do Hamas - considerado uma organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel - em solo israelita em 07 de outubro, segundo as autoridades israelitas. As represálias de Israel, que afirma querer aniquilar o Hamas, causaram mais de 11 mil mortos, sobretudo civis, na Faixa de Gaza, segundo o movimento islamista.