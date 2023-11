Brasil. Desflorestação cai 22,3% na Amazónia

A taxa oficial de desflorestação na Amazónia foi de 9.001 quilómetros quadrados de agosto de 2022 a julho de 2023, uma queda de 22,3% em relação ao período anterior. Os dados são avançados esta sexta-feira pelo Governo brasileiro.

Segundo o Prodes, sistema que utiliza imagens de satélites e deteta a desflorestação por corte raso e degradação progressiva, esta é a menor taxa oficial de desflorestação na Amazónia desde 2019.

Dados de um outro sistema, o Deter, já apontavam uma queda de 42% de janeiro a julho de 2023, nos primeiros sete meses de Lula da Silva na presidência brasileira.

O Governo brasileiro justifica a diminuição de 22,3% com o aumento das ações de comando e controle.

"Com destaque para o aumento, no mesmo período, de 104% dos autos de infração aplicados pelo Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis] por infrações contra a flora na Amazónia. Já as apreensões aumentaram 61%, os embargos 31%, e a destruição de equipamentos 41%", detalhou o Ministério do Ambiente do Brasil.