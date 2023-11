Vice-primeira-ministra da Bélgica defende sanções contra Israel

A vice primeira-ministra da Bélgica admite que "é tempo" de apresentar sanções contra Israel.

Petra De Sutter refere que "a chuva de bombas" na Palestina é "desumana".

"É claro que Israel não quer saber dos apelos internacionais a um cessar-fogo", considera, ainda.

O Exército israelita anunciou esta quinta-feira ter abatido 50 milicianos palestinianos nos últimos dias de combates na cidade de Gaza, onde disse ter atacado o "coração militar" do Hamas, próximo do hospital de Shifa, o principal da Faixa de Gaza.

Num comunicado, o Exército sustenta que "forças de infantaria, blindados e engenheiros de combate" atacaram uma zona militar do Hamas no centro da cidade de Gaza, com o apoio da força aérea e de unidades de elite.

Durante os combates dos últimos dias na zona, acrescenta-se no comunicado, as tropas israelitas "eliminaram cerca de 50 terroristas" e destruíram "infraestruturas terroristas, incluindo uma vasta rede de túneis subterrâneos", fábricas de produção de mísseis antitanque e locais de lançamento de foguetes.