Socialistas espanhóis fecham acordo com partido de Puigdemont

O partido socialista espanhol (PSOE) fechou esta quinta-feira um acordo com os independentistas do Juntos pela Catalunha (JxCat) para a viabilização de um novo Governo de esquerda em Espanha, disseram fontes das duas formações citadas pelos meios de comunicação espanhóis.

O acordo fechado pelo PSOE, liderado por Pedro Sánchez, e pelo partido do antigo presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont, deverá ser anunciado publicamente e formalizado hoje, segundo as mesmas fontes.

Do acordo faz parte a amnistia dos envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com uma declaração unilateral de independência em 2017, protagonizada por Puigdemont, que vive desde esse ano na Bélgica para fugir à justiça espanhola.

Puigdemont, que negociou este acordo com o PSOE, é um dos potenciais beneficiários da amnistia.