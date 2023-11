Serviços secretos israelitas impedem ataque do Hezbollah contra comunidade judaica no Brasil

Os serviços secretos israelitas impediram, na última quarta-feira, um ataque do Hezbollah contra comunidade judaica no Brasil.



De acordo com o jornal israelita Haaretz, a Mossad anunciou, nas últimas horas, a detenção de dois brasileiros suspeitos de planear um atentado contra a comunidade judaica de São Paulo. "Tratava-se de uma rede extensa que operava também noutros países" e que pretendia "levar a cabo um ataque contra alvos israelitas e judeus no Brasil", disse o governo israelita.

Os dois suspeitos terão ligações à milícia libanesa Hezbollah e com a sua detenção, serão acusados dos crimes de filiação a uma organização terrorista e de atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas são de 15 anos e seis meses de prisão.

A operação contou com o apoio de órgãos policiais e dos serviços secretos dos Estados Unidos

Desde que Israel declarou guerra ao Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah e outras milícias pró-palestinianas no sul do Líbano têm-se envolvido em fogo cruzado com as forças israelitas, desencadeando a maior escalada desde 2006 na zona fronteiriça.