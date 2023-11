Republicanos da Câmara dos Representantes pedem família de Biden a depor

Os Republicanos na Câmara dos Representantes intimaram quarta-feira familiares do Presidente Joe Biden, no que é o seu passo mais agressivo no inquérito para a destituição ('impeachment') deste, perante a oposição dos democratas.

A decisão do presidente da comissão de Controlo da Câmara dos Representantes, o republicano James Comer, de intimar o filho Hunter e o irmão James acontece quando os republicanos procuram animar a sua investigação que existe já há um ano.