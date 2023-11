Japão ganha nova ilha após erupção de vulcão submarino

O Japão ganhou outra ilha, depois de uma erupção vulcânica submarina de 1.200 km a sul de Tóquio ter criado uma nova massa de terra, segundo avança o The Guardian.

O professor associado do Instituto de Investigação de Terramotos da Universidade de Tóquio, Fukashi Maeno, disse ter confirmado que erupções freatomagmáticas – um tipo de erupção explosiva que resulta da interação do magma com a água – ocorreram a cerca de um quilómetro de Iwoto, formando uma massa de terra de cerca de 100 metros em diâmetro.



Maeno, que sobrevoou o local no final de outubro, contou à agência de notícias Kyodo que nuvens de fumo e cinzas de mais de 50 metros de altura subiam a cada poucos minutos durante as erupções.

A área está acostumada a explosões de atividade vulcânica. A agência meteorológica do Japão disse que erupções semelhantes foram observadas perto de Iwoto entre julho e dezembro do ano passado e em junho deste ano.

Maeno declarou que a recente formação de ilhas é uma prova de que a atividade magmática retornou à área. A nova ilha poderá crescer e mudar de forma se as erupções continuarem, mas também poderá desaparecer sob as ondas.

As ilhas formadas de forma semelhante na área em 1904, 1914 e 1986 desapareceram todas devido à erosão.

No início deste ano, geógrafos disseram que o arquipélago japonês, anteriormente considerado composto por quatro ilhas principais e cerca de 6.000 ilhas muito mais pequenas na sua maioria desabitadas, era na verdade composto pelo dobro.

Com tecnologia de mapeamento digital, a Autoridade de Informação Geoespacial do Japão disse ter identificado um total de 14.125 ilhas – 7.273 a mais do que se pensava anteriormente.