Angola inaugura esta sexta-feira novo aeroporto internacional em Luanda

Até lá, e numa primeira fase, o novo aeroporto que servirá a capital de Angola só vai receber voos comerciais, com uma previsão que sejam transportadas 130 mil toneladas de mercadoria por ano.

A nova infraestrutura terá uma capacidade para acolher 15 milhões de passageiros por ano, mas os voos para passageiros só começarão no primeiro trimestre do próximo ano.

O Aeroporto Internacional Agostinho Neto fica a cerca de 40 quilómetros do centro de Luanda e encontra-se numa área de 75 quilómetros quadrados que inclui uma cidade aeroportuária e duas pistas para receber os maiores aviões comerciais - o Boeing 747 e o Airbus 380.

O projeto começou a ser pensado há 26 anos, após um estudo do Banco Mundial que apontava para a necessidade de um novo aeroporto em Angola.

Em 2005, um estudo de viabilidade feito pela norte-americana Penkins & Will teve ‘luz verde’ e, no ano seguinte, o governo angolano reservou os terrenos destinados à construção do aeroporto.

As obras ficaram a cargo de um consórcio chinês, a Commercial Aircraft Company, que tiveram início em 2013 e duraram dez anos.