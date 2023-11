Israel diz que Hamas perdeu controlo do norte de Gaza

O exército israelita afirma que o Hamas terá perdido o controlo do norte de Gaza, depois de ataques mais aprofundados ao terreno.

O porta-voz Daniel Hagari alega que pelo menos 50 mil civis deslocaram-se do norte para o sul de Gaza, devido a esta perda de controlo do Hamas.

O mesmo representante israelita afastou a possibilidade de um cessar-fogo, mas realçou que Israel tem feito pausas humanitárias.



O exército refere, ainda, que fez danos significativos nas forças aéreas e navais do Hamas.

O Hamas acusou a ONU de conivência com Israel na deslocação de civis em Gaza.

"A UNRWA [sigla inglesa da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente] e os seus funcionários são responsáveis por esta catástrofe humana", disse o Hamas em comunicado.

O grupo disse que os elementos da ONU "se curvaram aos ditames" de Israel desde o primeiro momento, "abandonando as suas posições e abdicando da responsabilidade para com centenas de milhares de habitantes" do norte de Gaza.