Espanha. 39 feridos e seis detidos em manifestação em Madrid

As manifestações de terça-feira à noite em Madrid contra a amnistia de independentistas catalães terminaram com 39 feridos, 29 deles polícias, e com a detenção de seis pessoas, disseram esta quarta-feira as autoridades espanholas.

Milhares de pessoas voltaram na terça-feira a manifestar-se em Madrid e noutras cidades espanholas contra a amnistia de independentistas, com o protesto da capital a terminar com nova intervenção policial para dispersar a multidão.

As concentrações ao início da noite em frente de sedes do partido socialista espanhol (PSOE), atualmente no poder em Espanha, estão a ser convocadas diariamente nas redes sociais por grupos de extrema-direita e têm sido apoiadas pelo Vox, a terceira força política no parlamento.

Entre gritos e cartazes com palavras de ordem contra o PSOE e o líder do partido, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, os manifestantes têm também gritado vivas ao ditador Francisco Franco e exibido bandeiras espanholas do período da ditadura.

Segundo os serviços de emergência médica, 39 pessoas com ferimentos, 29 delas polícias, foram atendidas na terça-feira nas imediações da sede nacional do PSOE, na rua Ferraz, em Madrid.Quatro dos feridos foram levados para o hospital, polícias atingidos pelo lançamento de objetos.

Seis pessoas foram, por outro lado, detidas por desordem pública.Nas imediações da sede nacional do PSOE, em Madrid, concentraram-se cerca de 7.000 pessoas, depois de na segunda-feira terem estado no mesmo local mais de 3.000, segundo números das autoridades.

Na terça-feira, um grupo de mais de 500 pessoas deslocou-se também para as imediações do parlamento espanhol, tendo cortado a Gran Vía, uma das principais artérias do centro de Madrid. Após alguns minutos perto do parlamento, o grupo regressou à concentração em frente da sede do PSOE.

A manifestação foi dispersada pela polícia, por elementos de forças antidistúrbios, após pouco mais de duas horas de concentração, quando parte dos manifestantes já tinha abandonado o local e quando um grupo começou a atirar objetos às forças de segurança e a tentar forçar as barreiras que haviam sido colocadas na rua e os cordões policiais.