Escola de Hamburgo em sobressalto. Alunos armados fogem da polícia após barricada

A polícia da cidade alemã de Hamburgo respondeu esta quarta-feira a uma "situação de ameaça" numa escola no distrito de Blankenese, depois de os media locais terem noticiado que havia duas pessoas armadas barricadas numa sala de aula. O jornal Bild avança que "um professor terá sido ameaçado por dois alunos do sexo masculino, com entre os 12 e os 16 anos", sendo que "um dos alunos estaria armado com uma pistola". Esta informação ainda não foi confirmada oficialmente. Os suspeitos conseguiram entretanto escapar, não se conhecendo o seu paradeiro para já.

Citadas pelos jornalistas, as autoridades locais indicaram no rescaldo imediato do incidente que os cerca de 1.500 alunos da escola estavam a ser escoltados para fora do recinto escolar. Segundo o jornal Bild, o distrito de Blankenese foi isolado e uma unidade especial da polícia estaria, pelas 12h em Lisboa, a entrar no edifício para tentar controlar a situação. A operação envolveu também helicópteros que sobrevoaram a escola durante a atuação dos agentes.