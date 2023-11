Duas pessoas armadas barricadas em escola de Hamburgo

Segundo o jornal Bild, o distrito de Blankenese já foi isolado e uma unidade especial da polícia estaria, pelas 12h em Lisboa, a entrar no edifício da escola.

Citadas pelos jornalistas, as autoridades locais indicam que os alunos estão a ser escoltados para fora da escola, que não foi ainda identificada oficialmente.

A polícia da cidade alemã de Hamburgo disse nesta quarta-feira que está a avaliar relatos de uma ameaça numa escola no distrito de Blankenese, depois de os media locais terem noticiado que há duas pessoas armadas barricadas numa sala de aula.

A Reuters não conseguiu entrar em contacto imediato com a polícia de Hamburgo para obter mais informações.

Hamburgo foi recentemente palco de um impasse com reféns no aeroporto que forçou as autoridades a fechar a movimentada gare aeroportuária durante horas.