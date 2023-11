Depois do ChatGPT, o Grok: Elon Musk lança chatbot concorrente

Elon Musk criou o seu próprio bot de Inteligência Artificial (IA) para desafiar o ChatGPT, alegando que o protótipo já é superior ao ChatGPT 3.5 em vários pontos, segundo avança a revista TIME.

O chatbot está a ser desenvolvido com base em dados da rede social X, antigo Twitter, pelo que, defende a empresa, "está mais informado sobre os desenvolvimentos mais recentes do que bots alternativos com conjuntos de dados estáticos".

Ao mesmo tempo, adianta a X, foi projetado para responder “com inteligência e com um traço de rebeldia e sarcasmo”. Musk chama-lhe mesmo "inteligência artificial rebelde".