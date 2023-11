Coca-Cola, Danone e Nestlé acusadas de "greenwashing"

Coca-Cola, Danone e Nestlé foram acusadas de enganar os consumidores ao dizer que as suas embalagens são 100% recicláveis.

A queixa foi apresentada pela European Consumer Organisation (BEUC), apoiada pelos grupos ambientalistas Client Earth e ECOS, à Comissão Europeia sobre o alegado "greenwashing" destas empresas.

Estas acusações relacionadas com "greenwashing" são feitas quando as empresas "vendem" a ideia de que um produto é mais sustentável ou ecológico do que é na realidade.

Segundo a BBC, a BEUC e os grupos ambientalistas dizem que o discurso destas marcas é enganoso e que as garrafas nunca são feitas de materiais recicláveis na sua totalidade. A utilização de imagens verdes ou com imagens relacionadas com a natureza também pode induzir o consumidor em erro.

A advogada responsável pela área dos plásticos da ClientEarth diz que "uma taxa de reciclagem de '100%' para garrafas não é tecnicamente possível e, só porque as garrafas são feitas com plástico reciclado, não significa que não prejudiquem as pessoas e o planeta". Além disso, acrescenta que "é importante que as empresas não retratem a reciclagem como uma bala de prata para a crise do plástico - em vez disso, precisam concentrar esforços na redução do plástico na fonte".