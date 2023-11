Adesão da Ucrânia à UE. Comissão espera aval dos líderes em dezembro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta quarta-feira esperar que os líderes da União Europeia deem, em dezembro, aval à abertura de negociações formais com a Ucrânia, após o qual o processo “pode começar imediatamente”.

“Apresentamos hoje a recomendação de abertura das negociações de adesão e isto é muito importante para o Conselho. Depois, cabe ao Conselho tomar a decisão política. Temos um Conselho Europeu em meados de dezembro e, nessa altura, o assunto estará em cima da mesa”, disse hoje Ursula von der Leyen.

Falando em conferência de imprensa no dia em que Bruxelas divulgou uma comunicação recomendando a abertura de negociações sobre a adesão ucraniana à UE, embora pedindo combate à corrupção, a responsável assinalou que, “se o Conselho tomar a decisão política de dizer que sim, adota a recomendação da Comissão, […] com reformas no horizonte”.

“A Ucrânia tem de terminar esse trabalho, que consta explicitamente da nossa recomendação e, em março [de 2024], apresentaremos um relatório sobre os progressos realizados, mas [as negociações formais] podem começar imediatamente quando o Conselho Europeu tiver dado ‘luz verde’ na sua decisão de dezembro”, adiantou.

Sublinhando que o progresso da Ucrânia para cumprir os requisitos europeus “é impressionante”, Ursula von der Leyen adiantou ser a “altura certa” para iniciar negociações formais pois isso permitiria dar um “sinal claro” face à invasão russa do país.

A Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho que abra negociações formais para a adesão da Ucrânia à UE, dados os esforços feitos por Kiev para cumprir requisitos, mas impôs condições como o combate à corrupção.