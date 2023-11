Incêndio em bairro de lata no Chile mata 14 migrantes venezuelanos

Catorze migrantes venezuelanos, incluindo oito menores, morreram num violento incêndio que deflagrou num bairro de lata em Coronel, no sul do Chile, informaram as autoridades locais.

"Lamentamos anunciar a morte de 14 habitantes do nosso município. Três famílias, oito menores e seis adultos, morreram em consequência do incêndio que destruiu as suas casas", declarou aos jornalistas o vice-presidente da autarquia de Coronel, uma localidade 530 quilómetros a sul da capital chilena, Santiago.

"Eram famílias venezuelanas" que viviam em condições de extrema pobreza em duas casas superlotadas, acrescentou Javier Valencia. Foi "muito difícil para os serviços de salvamento chegarem até eles em boas condições para os poderem ajudar", acrescentou.

Desde a grave crise económica e política que eclodiu na Venezuela em 2017, o número de migrantes provenientes desse país aumentou consideravelmente no Chile.

Milhares chegaram a pé através da Bolívia ou do Peru, utilizando pontos de passagem clandestinos, e o movimento aumentou durante a pandemia de covid-19.

Estes migrantes aglomeram-se frequentemente em bairros de lata construídos em terrenos não urbanizáveis, onde ocorrem regularmente incêndios e acidentes.