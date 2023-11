Cerca de 50 palestinianos mortos em bombardeamentos esta madrugada

Cerca de 50 palestinianos morreram em bombardeamentos israelitas esta madrugada na Faixa de Gaza, incluindo pelo menos 25 num ataque a edifícios na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, informou a agência de notícias WAFA.

O exército israelita tem apelado repetidamente aos habitantes de Gaza para que se dirijam para sul, enquanto várias centenas de pessoas com passaportes estrangeiros abandonaram o enclave nos últimos dias através da fronteira egípcia.

Pelo menos 12 pessoas foram mortas e cerca de 30 ficaram feridas na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, registando-se ainda dezenas de desaparecidos, enquanto oito pessoas perderam a vida num ataque na zona de Maan, a leste da cidade. Pelo menos uma pessoa morreu num ataque a Beit Lahia, no norte.

A agência informou ainda que as forças israelitas atacaram casas, estradas, jardins-de-infância e outras infraestruturas no bairro de Tal al Haua, no sul da cidade de Gaza (norte), não existindo até ao momento um número específico de mortos.

Por seu lado, o exército israelita declarou que, nas últimas horas, tinha atacado "dezenas de posições de lançamento de foguetes". "Esta noite, utilizando armas de precisão, as forças do exército atacaram alvos da organização terrorista Hamas", adiantou, depois de ter confirmado, no domingo, que tinha conseguido dividir a Faixa de Gaza em duas através da ofensiva terrestre.

Israel lançou a ofensiva após os atentados de 7 de outubro, que causaram cerca de 1.400 mortos, com o movimento islamita Hamas a fazer ainda mais de 200 reféns.

As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, confirmaram até agora mais de 10.000 mortos, incluindo mais de 4.100 crianças, enquanto mais de 160 palestinianos perderam a vida em resultado de ações das forças israelitas ou fruto de ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.