Mais de 400 estrangeiros saem de Gaza após reabertura da passagem de Rafah

A passagem de Rafah foi reaberta após ter sido encerrada no domingo na sequência de um bombardeamento israelita contra várias ambulâncias no enclave palestiniano.

Vinte ambulâncias entraram hoje em Gaza a partir do Egito, bem como 75 camiões de ajuda humanitária, segundo uma fonte no posto fronteiriço.

Mais de 400 estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade deixaram Gaza em direção ao Egito, após a reabertura da passagem de Rafah, que esteve encerrada devido a um bombardeamento israelita, de acordo com várias fontes.

Centenas de palestinianos com passaportes estrangeiros, cidadãos estrangeiros e funcionários de organizações não-governamentais deixaram a Faixa de Gaza através da única passagem aberta.

"O meu sonho é regressar viva com os meus filhos, não entendo porque é que um país não quer receber os seus cidadãos e recebe estrangeiros de muitas nacionalidades", disse Lamiah Mohamed, uma mãe egípcia que espera há três dias no lado palestiniano de Rafah para ser retirada.

De acordo com o seu relato, os nomes dos seus três filhos - com idades entre os 5 e os 17 anos -- estavam hoje na lista de retirados, mas não o seu, pelo que as autoridades palestinianas se recusaram a permitir que Lamiah atravessasse para o Egito, uma situação que, segundo a mesma, é muito comum entre os cidadãos egípcios.

Segundo testemunhas e meios de comunicação social, mais de mil pessoas atravessaram a passagem desde que foi aberta na semana passada, graças a um acordo entre o Egito e Israel, alcançado com a mediação do Qatar e dos Estados Unidos.