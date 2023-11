Israel volta a abrir corredor para a passagem de civis para o sul de Gaza

É possível ler na publicação: "Gostaria de informar que, embora o Hamas esteja a prejudicar os esforços humanitários em curso em nome do povo de Gaza e vos esteja a usar como escudos humanos, hoje as FDI vão permitir mais uma vez a passagem na estrada Salah al-Din entre as 10h00 e as 14h00. Para a sua segurança, aproveite esta próxima oportunidade para se deslocar para sul, para além de Wadi Gaza. Se se preocupa consigo mesmo e com os seus entes queridos, siga para sul de acordo com nossas instruções (...)".

Apesar dos ataques do Hamas, o corredor humanitário também esteve aberto várias horas durante o fim de semana.