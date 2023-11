Domingo contra "aberração" da amnistia. PP convoca protestos em 50 cidades

O presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita) considerou esta segunda-feira que a amnistia de independentistas catalães é "uma aberração" e um ataque ao estado de direito e anunciou manifestações em 50 cidades de Espanha no próximo domingo.

Alberto Núñez Feijóo considerou que o partido socialista espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, acordou "uma aberração" com os independentistas catalães para ser reconduzido primeiro-ministro e prometeu contestação por parte do PP "com todos os recursos, em todas as instâncias e em todos os âmbitos", incluindo nas ruas.

Feijóo afirmou que Espanha vive "o maior ataque ao estado de direito" da sua história democrática e anunciou manifestações em todas as capitais de província no próximo domingo.

"Aviso que não nos vamos calar. (...) Querem que nos esqueçamos, mas vamos lembrá-lo todos os dias", afirmou o líder do PP, o partido mais votado nas eleições espanholas de 23 de julho, mas sem uma maioria suficiente para conseguir a viabilização parlamentar de um governo liderado por Feijóo.

O PSOE foi o segundo partido mais votado e o socialista Pedro Sánchez está a fechar acordos com partidos nacionalistas e independentistas catalães, bascos e galegos que lhe permitirão, se se confirmarem todos, ser reconduzido como líder do Governo de Espanha.