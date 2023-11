Condutor invade esplanada e faz cinco mortos na Austrália

Cinco pessoas - incluindo duas crianças - morreram e várias ficaram feridas numa cidade turística na zona rural da Austrália depois de um carro ter batido em clientes de um pub, segundo avança a Reuters, esta segunda-feira.

Quatro morreram no local do acidente, declarou a polícia do estado de Victoria. Uma menina foi levada de avião para o hospital, mas acabou por morrer mais tarde.

A polícia local não especificou se as vítimas tinham parentesco e se a velocidade foi um fator no momento, mas referiu que os mortos não eram residentes locais.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram determinadas e o motorista, um homem de 66 anos, foi levado para o hospital sem ferimentos graves.

O motorista não tinha álcool no sangue e a polícia planeia entrevistá-lo ainda esta segunda-feira, quando receber alta do hospital.