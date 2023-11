Zelensky recusa falar com Moscovo a menos que tropas russas saiam do país

“[Os Estados Unidos] sabem que não estou pronto para conversar com terroristas, porque a palavra deles não vale nada”, disse Volodymyr Zelensky à cadeia NBC, comentando relatos de que autoridades dos EUA e da Europa discutiram negociações com o seu Governo para acabar com a guerra com a Rússia.

Um alto comandante ucraniano disse esta semana que os dois exércitos estavam presos numa guerra de atrito e posições.

“De momento, não tenho relações com os russos e eles conhecem a minha posição”, afirmou o chefe de Estado ucraniano, acrescentando que o exército deve primeiro abandonar o território, e “só então o mundo poderá iniciar o processo diplomático”.

O conflito está numa “situação difícil”, mas não num impasse, salientou.