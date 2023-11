A polícia alemã confirmou, este domingo, que terminou a situação com uma refém no aeroporto de Hamburgo.

Um homem armado tinha entrado, na noite de sábado, com um carro pelos portões do aeroporto de Hamburgo, com uma criança de quatro anos dentro do carro. O suspeito tinha disparado e arremeçado dois cocktails de molotov para a zona de onde descolam os aviões.

A situação forçou as autoridades a suspenderem todo o tráfego aéreo.



Já esta tarde, na rede social X, a Polícia alemã anunciou que o suspeito foi detido e não ofereceu resistência. A criança estará também ilesa.