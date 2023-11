​Polícia alemã assume que homem armado no aeroporto de Hamburgo tem explosivos

A polícia alemã assumiu este domingo que o homem que tomou a filha de quatro anos como refém e entrou com o carro na pista do aeroporto de Hamburgo não só está armado, como tem consigo explosivos de tipo indeterminado.

Um grupo de negociadores da polícia está em contacto com o homem, que pediu para falar em turco com as autoridades.

"A nossa prioridade é a proteção da menina. Pelo que pudemos saber, está em boas condições", disse a polícia naquela rede social.

O caso teve início pelas 20h00 de sábado, quando o homem entrou com o carro no aeroporto, onde se mantém.

A polícia assegurou ter contacto visual com a menina.

No sábado, a polícia alemã avisou os viajantes para não usarem o aeroporto de Hamburgo, devido à situação.

O aeroporto, situado na parte norte da cidade, tem estado fechado aos passageiros e os voos foram cancelados desde a noite de sábado.

As autoridades também disseram que a ex-mulher do homem as contactou anteriormente sobre o sequestro de uma criança.

Um psicólogo está a negociar com o homem há quatro horas e não há indicação de que outras pessoas possam ter ficado feridas, uma vez que todos os passageiros já foram retirados do aeroporto.