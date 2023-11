Israel garante que cortou a Faixa de Gaza em dois

As tropas israelitas cercaram a cidade de Gaza e dividiram o território cercado em dois, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF).

“Hoje existe o norte de Gaza e o sul de Gaza”, disse o contra-almirante Daniel Hagari aos repórteres, catalogando-o de um “passo significativo” na guerra de Israel contra o grupo militante Hamas.



Os média israelitas informam que as tropas deverão entrar na cidade de Gaza dentro de 48 horas. Os ataques aquela região vão continuar nos próximos dias.



“Ataques significativos estão em curso (…) e continuarão esta noite e nos próximos dias”, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmando que as forças israelitas que operam no território “cortaram-no em dois: Gaza sul e Gaza norte “.



A mesma fonte disse que as tropas de Israel estavam a atacar alvos do Hamas tanto acima do solo como na rede subterrânea de túneis do grupo.



Na manhã deste domingo, os aviões israelitas lançaram novamente panfletos pedindo às pessoas que se dirigissem para o sul durante um período de quatro horas.