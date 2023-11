​Coreia do Norte cria feriado para assinalar lançamento de míssil intercontinental

A Coreia do Norte criou um feriado para assinalar o aniversário do lançamento do míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-17 no ano passado, anunciou hoje a agência de notícias estatal KCNA.



Pyongyang realizou em 18 de novembro de 2022 o que se acredita ser o primeiro teste de voo completo do Hwasong-17, denominado de "míssil monstro" por analistas militares.

O aniversário foi designado como feriado público numa reunião da Assembleia Popular Suprema (parlamento), informou a KCNA.

"O estabelecimento do Dia da Indústria dos Mísseis marca um evento especial na nossa jornada sagrada de desenvolvimento da defesa nacional", acrescentou.

Com o lançamento, a Coreia do Norte "mostrou ao mundo a excelência de uma potência nuclear de classe mundial e a nação que possui o mais poderoso míssil balístico intercontinental", ainda segundo a agência.

A Coreia do Norte efetua frequentemente testes de armamento em feriados, e o Serviço Nacional de Informações (NIS) sul-coreano disse, na semana passada, que o país estava prestes a preparar o lançamento de um terceiro satélite de reconhecimento militar.

Depois de a segunda tentativa ter falhado em agosto, Pyongyang afirmou que iria efetuar um terceiro lançamento em outubro, mas este nunca se concretizou.