Sismo de magnitude 6,4 no Nepal faz pelo menos 132 mortos

Um sismo de magnitude 6,4 escala de Richter no Nepal causou a morte a pelo menos 132 pessoas na região montanhosa do noroeste, adiantaram esta sexta-feira as autoridades nepalesas, que esperam o aumento do número de vítimas.

O Centro Nacional de Monitorização e Investigação de Terremotos do Nepal mediu o abalo em magnitude 6,4 e indicou que o seu epicentro foi em Jajarkot, que fica a cerca de 400 quilómetros a nordeste da capital nepalesa, Katmandu. Um terramoto sacudiu os distritos do noroeste do Nepal, e as autoridades disseram que pelo menos 185 pessoas ficaram feridas enquanto as equipas de resgate estão a realizar buscas nas aldeias montanhosas. O sismo ocorreu por volta da meia-noite com magnitude de 6,2 no distrito de Jajarkot e também afetou gravemente a região vizinha de West Rukum.

Ambas as zonas caracterizam-se pela natureza montanhosa e difícil acesso rodoviário. Bruxelas oferece ajuda de emergência A Comissão Europeia já expressou condolências às famílias das vítimas do sismo no Nepal e disponibilizou o envio de assistência de emergência. "Estamos preparados para prestar a ajuda de emergência da União Europeia", escreveu o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, responsável pela pasta Europeia da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil, na rede social X (ex-Twitter). O comissário esloveno expressou "profundas condolências às famílias e entes queridos de todos aqueles que morreram no devastador terramoto que atingiu o Nepal". [Atualizado às 14h20 de 4 de novembro]