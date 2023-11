Manifestantes em várias cidades britânicas e em Paris exigem fim dos ataques a Gaza

Em Piccadilly Circus, no centro de Londres, três pessoas foram detidas após o envolvimento em eventos de protesto, uma delas por exibir uma faixa que poderia incitar ao ódio, segundo a Polícia Metropolitana.

Numerosos vídeos publicados nas redes sociais mostraram ativistas em diferentes partes do Reino Unido, agitando bandeiras palestinianas e pedindo “um cessar-fogo imediato”, de acordo com a EFE.

guerra no Médio Oriente

Desde o início do conflito no mês passado, têm sido convocados protestos todos os sábados na capital britânica e em outras cidades do país.



A Stop the War Coalition, uma das organizadoras das manifestações, observou que são esperados vários protestos locais organizados em bairros ao longo deste fim de semana, em vez de uma marcha em larga escala.

Em Londres, milhares de ativistas reuniram-se em Trafalgar Square para iniciar uma marcha liderada pela campanha Solidariedade à Palestina e milhares de outros cidadãos reuniram-se em Manchester, segundo a imprensa local.

Houve também protestos pró-Palestina noutros locais como Belfast, Edimburgo, Cardiff, Liverpool e Leeds, com manifestantes a exigirem um cessar-fogo imediato.

Milhares de pessoas marcharam também hoje nas ruas de Paris para exigir o fim do bloqueio e da ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza, além de pedirem ao executivo francês uma posição mais firme a favor de um cessar-fogo imediato.