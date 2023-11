Homem armado dispara tiros e lança cocktails de molotov na pista do aeroporto de Hamburgo

Um homem armado entrou, na noite deste domingo, com um carro pelos portões do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha. A situação forçou as autoridades a suspenderem todo o tráfego aéreo.

O atacante disparou dois tiros para o ar, segundo o jornal alemão "Die Welt", que cita um porta-voz da polícia. O homem tem como refém dentro do carro o filho de quatro anos.

Além dos disparos, o suspeito arremeçou dois cocktails de molotov para a zona de onde descolam os aviões.

O aeroporto de Hamburgo confirmou que, devido a uma ação da polícia federal, todas as descolagens e aterragens foram suspensas.

Segundo o jornal "Bild", o homem circulava junto ao Terminal 1 num Audi sem matrícula. Inicialmente fugiu, mas poucos minutos depois o carro rompeu uma barreira de segurança no portão norte e dirigiu-se em direção aos aviões. O Audi já está no pátio da área do terminal de aviação executiva.