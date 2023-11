Feijóo diz que Sánchez está a comprar votos com dinheiro público

O presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita) considerou este sábado que os acordos dos socialistas com independentistas catalães para a viabilização do novo Governo de Espanha são corrupção porque compram votos com impunidade e dinheiro público.

"Trocar votos por impunidade é corrupção. E comprar com o dinheiro dos cidadãos a Presidência do Governo é corrupção", disse Alberto Núñez Feijóo, na cidade de Vitória, capital do País basco, no encerramento de um congresso regional do PP.

O partido socialista espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, fechou esta semana um acordo com a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para a viabilização de um novo Governo de esquerda em Espanha na sequência das eleições de 23 de julho.

O acordo com a ERC inclui uma amnistia para os envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou numa declaração unilateral de independência em 2017, além de questões relacionadas com o financiamento e a dívida pública da comunidade autónoma e com a tutela dos comboios suburbanos.

Dentro da dívida da região, o acordo prevê o perdão de até 20% do total, 16 mil milhões de euros.

Os socialistas asseguraram que este perdão de dívida será extensível a todas as regiões autónomas do país.