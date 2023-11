​Exército israelita permite retirada de civis do norte de Gaza por três horas

O exército israelita vai permitir, por três horas, a retirada de civis que se dirigem para o Sul da Faixa de Gaza, segundo uma publicação na rede social X (antigo Twitter).



"As forças de defesa de Israel vão permitir hoje a passagem pela estrada Salah al Din, entre as 13h00 e as 16h00 [menos duas horas em Lisboa]. Para sua segurança, aproveite esse momento para se deslocar para o Sul, além de Wadi [cidade no centro de Gaza]", anunciou o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, na rede social X.