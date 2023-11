Alto comissário da ONU preocupado com discurso de ódio e discriminação

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, manifestou-se este sábado preocupado com a "recuperação drástica" do discurso de ódio e da discriminação e com o aumento, no último mês, do antissemitismo e da islamofobia.

Em comunicado, Volker Turk assumiu que este aumento está ligado à tensão crescente no Médio Oriente devido ao conflito aberto entre Israel e o Hamas, que é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel.

"O impacto desta crise tem sido dramático a nível regional e global", lamentou Volker Turk no documento que denunciou a tendência para desumanizar tanto os judeus como os palestinianos.

O alto-comissário teme que "aumentem as fraturas sociais e a polarização", razão pela qual apelou à contenção e ao fim de qualquer forma de discriminação, também através da internet.

"Tanto judeus como muçulmanos contam que não se sentem seguros e isso entristece-me", assumiu Volker Turk, com foco não só nos atos que se podem cometer como na perseguição de símbolos, como também nas palavras que os líderes políticos podem prenunciar e que, "sem dúvida", tem consequências.