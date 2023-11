Sismo de magnitude 6,4 no Nepal faz pelo menos 54 mortos

Um sismo de magnitude 6,4 escala de Richter no Nepal causou a morte a pelo menos 54 pessoas na região montanhosa do noroeste, adiantaram esta sexta-feira as autoridades nepalesas, que esperam o aumento do número de vítimas.

O Centro Nacional de Monitorização e Investigação de Terremotos do Nepal mediu o abalo em magnitude 6,4 e indicou que o seu epicentro foi em Jajarkot, que fica a cerca de 400 quilómetros a nordeste da capital nepalesa, Katmandu. Um terramoto sacudiu os distritos do noroeste do Nepal, e as autoridades disseram que pelo menos 37 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas enquanto as equipas de resgate estão a realizar buscas nas aldeias montanhosas. [Atualizado às 23h45]