Líder do Hezbollah defende legitimidade de guerra contra israelitas

O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerou esta sexta-feira "legítima" a guerra contra Israel a nível moral, religioso e humanitário, num discurso em Beirute perante milhares de apoiantes.



"A batalha contra esses invasores e ocupantes sionistas é totalmente legítima do ponto de vista humanitário, moral e religioso", disse Nasrallah, citado pela agência espanhola EFE.

É a primeira vez que Nasrallah se pronuncia sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo islamita contra solo israelita em 7 de outubro.

No discurso, Nasrallah ameaçou ainda com uma escalada do conflito com Israel, reafirmou total apoio ao Hamas e acusou os Estados Unidos de serem 100% responsáveis pela guerra em Gaza. Defende, também, que Washington está a impedir um cessar-fogo.

O líder do Hezbollah elogiou ainda o que classifica de “gloriosa e abençoada” operação a 7 de outubro.

O Hezbollah tem-se envolvido em troca de tiros de artilharia com as forças israelitas a partir do sul do Líbano, com baixas para os dois lados.