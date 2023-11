Israel confirma que atacou ambulância "usada pelo Hamas"

As tropas israelitas confirmaram, esta sexta-feira, a autoria de um ataque aéreo contra uma ambulância no norte da Faixa de Gaza. Segundo as forças de Telavive, o veículo estava a ser utilizado pelo grupo palestiniano Hamas.



Segundo o comunicado publicado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) no Telegram, "uma aeronave da IDF atingiu uma ambulância que foi identificada pelas forças como sendo usado por uma célula terrorista do Hamas em proximidade à sua posição na zona de batalha".

"Vários operacionais terroristas do Hamas foram mortos no ataque. Pretendemos divulgar informação adicional", declaram as forças israelitas, que dizem ter "informação que demonstra que o método de operação do Hamas é transferir terroristas e armas em ambulâncias".

Segundo a IDF, a área em que o ataque ocorreu é "uma zona de batalha" e os civis na área "são repetidamente chamados a evacuar em direção ao sul para sua segurança".

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza declarou, esta tarde, que Israel provocou dezenas de mortos e feridos num ataque contra a entrada do Hospital Al-Shifa.

O ataque ocorreu pouco depois de o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al Qudra, ter anunciado a transferência para o sul da Faixa de Gaza dos feridos graves que necessitam de tratamento no Egito.



Na rede social X, o presidente da Organização Mundial da Saúde mostrou-se chocado com os ataques desta tarde na Faixa de Gaza. Tedros Ghebreyesus voltou a apelar a um cessar-fogo e à proteção de todos os doentes na região.