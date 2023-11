Destruição e mortes. Tempestade Ciáran causa perturbações significativas na Europa

Em França, 1,2 milhões de famílias ficaram sem eletricidade e 15 pessoas, incluindo sete bombeiros, ficaram feridas.

Quase 20.000 residências e empresas no Reino Unido ficaram sem energia à hora do almoço. Restavam 9.000 propriedades sem energia esta noite no sudoeste da Inglaterra, de acordo com a National Grid.



Portugal continental registou, entre as 00h00 e as 22h00 desta quinta-feira, 1.090 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com as regiões Norte e Centro a serem as mais afetadas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil. Não houve vítimas mortais.

Quedas de árvores e danos em estruturas foram as ocorrências mais comuns.