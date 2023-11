Blinken pede "medidas concretas" para "minimizar os danos aos homens, mulheres e crianças em Gaza"

Admite, no entanto, que é necessário "assumir essa responsabilidade", garantindo que vai debater "medidas concretas" que podem ajudar a poupar os civis na Faixa de Gaza.

"O Hamas coloca o seu posto de comando, a sua liderança, os seus combatentes, as suas armas e munições debaixo de hospitais ou mesmo dentro deles... escolas mesquitas. Torna isso incrivelmente desafiante", alerta.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, que chega esta sexta-feira a Israel para conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pede "medidas concretas" para "minimizar os danos aos homens, mulheres e crianças em Gaza".

Após a visita a Israel, Blinken seguirá para a Jordânia.

Líder do Hezbollah fala pela primeira vez

Para além do encontro de Blinken e Netanyahu, também, esta sexta-feira, o líder do movimento xiita libanês Hezbollah vai discursar pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e o Hamas.

O discurso de Sayyed Hassan Nasrallah vai ser transmitido em direto a partir de Beirute e poderá ditar o curso da guerra e o futuro do Líbano.

Nasrallah falará às 13h00 (hora de Lisboa), no âmbito de uma cerimónia em homenagem aos mártires que perderam a vida em ataques contra Israel.

O discurso acontece numa altura em que uma milícia iraniana chegou ao sul do Líbano e está a ajudar o Hezbollah, de acordo com as Forças Armadas de Israel.