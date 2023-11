O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, chega esta sexta-feira a Israel para conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em novo périplo pela região altamente instável devido ao conflito em Gaza.

O secretário de Estado norte-americano seguirá de Israel para a Jordânia, cujas relações com Israel se deterioraram com a guerra na Faixa de Gaza.

O anúncio desta nova viagem ao Médio Oriente ocorre no momento em que dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento do maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o exército israelita confirmou, indicando que teve como alvo um dos responsáveis do movimento islamita Hamas que organizou o ataque de 07 de outubro contra Israel.

Blinken realizou uma maratona pela região há cerca de dez dias, visitando Israel duas vezes e vários países árabes.