Unicef denuncia “horrível carnificina no campo de Jabalia”

“As cenas de carnificina no campo de Jabalia na Faixa de Gaza após os ataques" de terça e quarta-feira "são horríveis e terríveis”, denuncia a Unicef.

Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância refere que não dispõe ainda de estimativas do número de vítimas que o ataque causou em crianças, destacando, no entanto, que “as casas das pessoas foram destruídas” e que há “centenas de pessoas aparentemente feridas e mortas, com muitas crianças supostamente entre as vítimas”.

“Estes dois ataques seguem-se a 25 dias de bombardeamentos contínuos que resultaram em mais de 3.500 crianças mortas - sem incluir as mortes de hoje - e mais de 6.800 crianças alegadamente feridas. Serão mais de 400 crianças mortas ou feridas por dia, durante 25 dias seguidos. Isso não pode tornar-se na nova normalidade”, aponta.

A Unicef lembra que “os campos de refugiados, os assentamentos para os deslocados internos e os civis que os habitam são todos protegidos pelo Direito Internacional Humanitário (DIH)”.

“As partes em conflito têm a obrigação de respeitá-las e protegê-las de ataques”, defende.