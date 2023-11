Tempestade Ciarán faz dois mortos em Espanha e França

Uma mulher morreu, esta quinta-feira, em Madrid ao ser atingida por uma árvore que caiu devido ao mau tempo, que levou também ao cancelamento de dezenas de voos e ligações de comboio em Espanha, disseram as autoridades locais.

A vítima mortal é uma mulher de 23 anos que foi atingida por uma árvore que caiu sobre uma passadeira de peões numa rua do centro de Madrid, segundo os serviços de emergência Samur.

O mau tempo, em especial o vento, provocou já também o cancelamento de dezenas de voos e ligações de comboios no centro e no Norte de Espanha, assim como o encerramento de oito parques em Madrid.

Há ainda ligações ferroviárias afetadas na costa espanhola do Mediterrâneo.

O mau tempo deve-se à tempestade Ciarán, que está a atingir vários países da Europa.

Em Espanha, os serviços de meteorologia alertaram para rajadas de vento com velocidade superior a 160 quilómetros por hora, chuva e ondas de nove metros, em especial no norte, nas regiões da Galiza, País Basco e Cantábria, que estão sob aviso vermelho, o mais grave.

A região da Galiza, que faz fronteira com o norte de Portugal, é a mais afetada em Espanha, com as autoridades a registarem centenas de ocorrências, sobretudo, por causa de árvores, postes, cabos, terra e pedras caídas nas estradas e outras vias de circulação.

Um morto devido ao mau tempo em França

Em França, a depressão Ciarán matou o motorista de um camião, deixou sem eletricidade 1,2 milhões de residências e causou perturbações nos transportes.

O ministro dos Transportes, Clément Beaune, pediu à população para evitar deslocações rodoviárias, sobretudo, na costa atlântica, que está sob aviso vermelho e laranja (os mais graves) devido à tempestade Ciarán.

Os camiões estão proibidos de circular em toda a região da Bretanha e cinco regiões do noroeste de França cancelaram todos os comboios regionais durante o dia de hoje (Bretanha, Normandia, Hauts-de-France, Centro-Vale do Loire e Pays de la Loire). Dez por cento dos comboios de alta velocidade (TGV) também foram suspensos em França. No serviço suburbano de Paris, boa parte da linha A (uma das mais movimentadas) está parada. Dois aeroportos na Bretanha, Brest e Quimper, estão fechados desde quarta-feira e noutros, no noroeste de França, os aviões tiveram de ser desviados.

Segundo as autoridades, foram registados ventos perto dos 200 km/h em Finistère, na Bretanha (oeste), provocando cortes de energia e queda de árvores.

Em Portugal, a Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 07h00 desta quinta-feira 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, a maioria quedas de árvores, sem haver vítimas ou danos avultados.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real têm algumas áreas com avarias nas redes elétricas de média e baixa tensão, devido aos efeitos da tempestade Ciarán no território de Portugal continental, disse fonte da E-Redes.