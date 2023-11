ONU avisa que "tempo está a esgotar-se" para evitar um genocídio em Gaza

A Organização das Nações Unidas (ONU) avisa que "o tempo está a esgotar-se" para evitar um genocídio e uma catástrofe humanitária em Gaza.

Os especialistas da ONU admitem estar "frustrados" com a recusa de um cessar-fogo ou de uma pausa humanitária, por parte de Israel.

"O tempo de agir é agora. Aliados de Israel também têm responsabilidade e devem agir agora para evitar consequências desastrosas", referem os elementos da ONU.

O bombardeamento de um campo de refugiados no norte de Gaza, no início da semana, executado por Israel é visto com "profundo horror", por parte dos especialistas das Nações Unidas.

"É uma violação clara do Direito Internacional e um crime de guerra", classificam.

O Presidente dos Estados Unidos apelou para a necessidade de "uma pausa" humanitária na guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, depois ser interrompido por uma manifestante a pedir um cessar-fogo.



"Precisamos de uma pausa", disse Joe Biden, na quarta-feira.