Israel está "no auge dos combates", diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou esta quinta-feira que Israel está "no auge dos combates" na Faixa de Gaza. As tropas israelitas já terão ultrapassado os arredores da cidade de Gaza.

"Estamos no auge dos combates. Tivemos sucessos impressionantes e passámos os arredores da cidade de Gaza. Estamos a avançar", afirmou o líder do Governo de Israel, em comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro.

Na rede social X, Netanyahu disse que as tropas israelitas estão "a fazer progressos" e "nada nos vai parar".

"Seguiremos em frente. Avançaremos e venceremos, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos heroicos guerreiros", garantiu o primeiro-ministro de Israel, após visitar o exército. "Toda a nação de Israel está convosco - até à vitória", acrescentou Netanyahu.