Milhares de refugiados afegãos deixam Paquistão antes do prazo para expulsão

Dezenas de milhares de migrantes sem documentos começaram a deixar o Paquistão esta terça-feira, a grande parte deles afegãos, com o aproximar do prazo de 1 de novembro para a sua expulsão.

E, se em setembro, uma média de 300 pessoas atravessavam a fronteira do Afeganistão por dia, depois de Islamabad ter anunciado a data limite, as passagens ultrapassaram as 4.000 por dia.

Entre 22 de outubro e 23 de setembro, o governo talibã no Afeganistão registou o regresso de cerca de 60 mil afegãos, mas os números subiram nos últimos dias, segundo a Reuters.

No total, mais de 200.000 migrantes afegãos já regressaram ao Afeganistão desde que este plano foi anunciado pelo Paquistão, segundo as agências ligadas à ONU.

Durante as últimas semanas, desde o anúncio a 3 de outubro, que a televisão estatal do Paquistão tem vindo a exibir uma contagem de tempo para 1 de novembro no canto do ecrã, tendo sido abertos mais três postos de fronteira desde então.