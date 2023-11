Fronteira de Rafah abrirá para receber vários palestinianos feridos

A fronteira de Rafah, a única entrada e saída do território palestiniano sitiado de Gaza que não está nas mãos de Israel, abrirá hoje para receber vários palestinianos feridos.

As autoridades egípcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos, referindo que os casos graves e os que necessitam de tratamento adicional e cuidados especiais serão transferidos para outros hospitais para tratamento, segundo os media egípcios.

O Egito anunciou há dias que está a preparar-se para receber e tratar "qualquer número de feridos" palestinianos da Faixa de Gaza, logo que estes sejam autorizados a abandonar o enclave.

O Ministério da Saúde egípcio afirmou que todos os hospitais do norte do Sinai, como al-Arish e Beir al-Abd, bem como o centro médico do Instituto Naser, no Cairo, estão preparados para esta eventualidade e afirmaram que o Egito "não poupará esforços para ajudar os irmãos na Palestina".