Tiroteio em hospital no Japão faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas num tiroteio num hospital na cidade de Toda, no centro do Japão, de acordo com o The Japan Times.

O incidente aconteceu quando a polícia estava a investigar uma ocorrência anterior relacionada a um ou mais tiros que foram ouvidos na mesma área no início do dia. Duas pessoas foram baleadas, ficando levemente feridas - um médico e um paciente idoso.



Por volta das 14h15, hora local (05h15 em Portugal continental), "uma pessoa fez reféns e refugiou-se num posto dos correios" na localidade de Warabi, indicaram as autoridades do município, que detalharam que o agressor estava na posse de um objeto semelhante a uma arma de fogo.

As autoridades pediram às pessoas que vivessem num raio de 300 metros da estação de correios que abandonassem a área.

O Japão tem regras rígidas sobre a posse de armas. A lei proíbe os cidadãos de possuir ou comprar e vender armas de fogo. A importação de peças de armas também é ilegal, a menos que a pessoa tenha licença para porte de arma.

Os proprietários devem passar por um exame rigoroso e por testes de saúde mental.

[Em atualização]